Лого для агентства Учеба работа в Германии

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен22 заявки2485 просмотров
#1$80

Привет,

ищем оригинальное лого для нашей фирмы и свежее цветовое решение.

О нас:

Сфера деятельности - трудоустройство и образование в Германии

+ блог + преподавание немецкого онлайн

Отличие от других фирм: мы отправляем в Германию и мы здесь в Германии встречаем и помогаем уже уехавшим устроиться

сайт:www.dora-mentor.com

The first step to beyond

Что нужно: обязательно с символом, рисунком

Современно, динамично, не мрачные цвета, стильно и лаконично. Или хотя бы с возможностью модификации за счет цвета.

Мы работаем как с молодежью, так и с серьезными людьми.

Мы хотим связать наши проекты одной темой и позже ввести персонаж - инопланетянин (чужой, в Германии, которому требуется помощь) или что то с летающей тарелкой, новыми горизонтами, галактиками и пр.

Мы бы хотели в дальнейшем сотрудничать с понравившимся нам дизайнером.

Очень Важен Ваш интерес, серьезный подход и желание помочь нам обрести наш символ, наш стиль.

Заранее благодарим

11 лет назад
doram
Ирина 
44 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Победитель конкурса

kazadulik
38 лет
13 лет в сервисе
Была
9 часов назад
11 лет назад
#1
ИРА сделала самую лучшую работу , оперативно, с интересом, предложила различные варианты.Открытый , доброжелательный человек с хорошим чувством стиля. Спасибо.Успехов!
Ирина - отличный заказчик! Произведена своевременная и достойная оплата! Рекомендую к сотрудничеству!)

Заявки фрилансеров

kazadulik
38 лет
13 лет в сервисе
Была
9 часов назад
11 лет назад
#1
ТОП-10
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