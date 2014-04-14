Разработать дизайн сайта интернет-магазина сетевого и WI-FI оборудования (результат в PSD),включая: Изобретение логотипа на основе идеи. Разработка цветового решения (палитры), вида и размера шрифтов. Разработка главной страницы( размещение логотипа и других элементов ...
Лого для агентства Учеба работа в Германии
Привет,
ищем оригинальное лого для нашей фирмы и свежее цветовое решение.
О нас:
Сфера деятельности - трудоустройство и образование в Германии
+ блог + преподавание немецкого онлайн
Отличие от других фирм: мы отправляем в Германию и мы здесь в Германии встречаем и помогаем уже уехавшим устроиться
сайт:www.dora-mentor.com
The first step to beyond
Что нужно: обязательно с символом, рисунком
Современно, динамично, не мрачные цвета, стильно и лаконично. Или хотя бы с возможностью модификации за счет цвета.
Мы работаем как с молодежью, так и с серьезными людьми.
Мы хотим связать наши проекты одной темой и позже ввести персонаж - инопланетянин (чужой, в Германии, которому требуется помощь) или что то с летающей тарелкой, новыми горизонтами, галактиками и пр.
Мы бы хотели в дальнейшем сотрудничать с понравившимся нам дизайнером.
Очень Важен Ваш интерес, серьезный подход и желание помочь нам обрести наш символ, наш стиль.
Заранее благодарим
Победитель конкурса
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