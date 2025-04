Лого для агентства Учеба работа в Германии

# 1 — $ 80

Привет,

ищем оригинальное лого для нашей фирмы и свежее цветовое решение.

О нас:

Сфера деятельности - трудоустройство и образование в Германии

+ блог + преподавание немецкого онлайн

Отличие от других фирм: мы отправляем в Германию и мы здесь в Германии встречаем и помогаем уже уехавшим устроиться

сайт:www.dora-mentor.com

The first step to beyond

Что нужно: обязательно с символом, рисунком

Современно, динамично, не мрачные цвета, стильно и лаконично. Или хотя бы с возможностью модификации за счет цвета.

Мы работаем как с молодежью, так и с серьезными людьми.

Мы хотим связать наши проекты одной темой и позже ввести персонаж - инопланетянин (чужой, в Германии, которому требуется помощь) или что то с летающей тарелкой, новыми горизонтами, галактиками и пр.

Мы бы хотели в дальнейшем сотрудничать с понравившимся нам дизайнером.

Очень Важен Ваш интерес, серьезный подход и желание помочь нам обрести наш символ, наш стиль.

Заранее благодарим