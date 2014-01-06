Логотип-иконка пускового ярлыка для программы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен11 заявок241 просмотр

нужна иконка - одновременно логотип программы и картинка пускового ярлыка.

это программа для ломбарда. программа предназначена для учета выдаваемых займов под залог золотых изделий и бриллиантов. информация о программе - http://juvelirnyj-lombard-24.ru/page/id/programma_dlja_lombarda

предпочтения по дизайну - либо что-то вроде золотого слитка, можно в комбинации с большим бриллиантом или россыпью мелких бриллиантов. цвет должен быть именно золотым, а не коричневым или желтым.

пришла идея:

буква L - рельефная золотая, массивная и заметная. по кругу монеты - маленькие бриллиантики (за пару миллиметров до краев). где-то посередине можно добавить рельефную золотую надпись 24 (так как название программы - ломбард 24). можно эту надпись не добавлять. как красивее. кроме надписи L и возможной надписи 24, короны и бриллиантов ничего больше не нужно. кроме, разумеется, стандартной окантовки монеты по кругу.

ссылка на короны в яндекс картинках не прикрепляется. корона как на сайте - http://juvelirnyj-lombard-24.ru/

в яндекс картинках она есть во всех размерах. ссылку пришлю на почту.

11 лет назад
lombard495
Макс 
44 года
12 лет в сервисе
Был
18 дней назад

Выбранный исполнитель

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Все сделано.
Рекомендую, как хорошего заказчика!

Заявки фрилансеров

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

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