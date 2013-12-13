Разработать дизайн сайта интернет-магазина сетевого и WI-FI оборудования (результат в PSD),включая: Изобретение логотипа на основе идеи. Разработка цветового решения (палитры), вида и размера шрифтов. Разработка главной страницы( размещение логотипа и других элементов ...
Нужен логотип для сайта
Для сайта http://tomakogroup.ru/ нужен логотип. Тема сайта Биржа инвестиций и проектов. Лого должен вписать в текущий дизайн.
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