Нужен логотип для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен46 заявок344 просмотра

Для сайта http://tomakogroup.ru/ нужен логотип. Тема сайта Биржа инвестиций и проектов. Лого должен вписать в текущий дизайн.

11 лет назад
My_IT_Agancy
Георгий 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

natamaster
Наталия 
52 года
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
11 лет назад
$30
2 дня
Все сделано согласно ТЗ. Даже не смотря на форс мажор с компьютером все успели в срок.
Отличный заказчик! Доступно излагает задание. Своевременная и достойная оплата. Рекомендую всем и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

natamaster
Наталия 
52 года
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
11 лет назад

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