Логотип для мастерской по ремонту стартеров

Нужен РеДизайн логотипа Турагентства. Сегодняшний логотип устарел уже морально, да и выполнен был не ахти. Нужен новый логотип, более лаконичный, и в то же время понятный. Текущий логотип можно увидеть тут: http://www.nina-voyage.com/ Там же в ...