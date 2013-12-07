Логотип для сайта

$50
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Завершен21 заявка229 просмотров

Логотип для сайта "аудит рабочего времени".

Логотип должен включать "время, часы, стрелки" + "деньги, монеты".

Цвета логотипа: черный, зеленый (стилистика доллара :)

11 лет назад
m2mstat
Иван 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
38 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
35 минут назад
11 лет назад
$60
4 дня
Рекомендую. Я навязывал свои мысли, но исполнитель полностью изменил концепцию и угадал! В дальнейшем буду сотрудничать только с ним!
Очень интересный проект. Только положительное впечатление от сотрудничества с Иваном!

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
35 минут назад
11 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки

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