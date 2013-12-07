Добрый день! Требуется разработка логотипа для группы логистических компаний с общим названием ЛОГОМОСТ. Основная сфера деятельности - организация перевозок грузов и оказание сопутствующих услуг клиентам компании. Под сопутствующими услугами понимается таможенное оформление, складское ...
Логотип для сайта
Логотип для сайта "аудит рабочего времени".
Логотип должен включать "время, часы, стрелки" + "деньги, монеты".
Цвета логотипа: черный, зеленый (стилистика доллара :)
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