Разработать логотип

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен18 заявок261 просмотр

Разработать несложный логотип для строительной компании занимающейся каркасным строительством.

Название компании ООО "СтройРеконструкция"

Что то подобное картинки в файле. но испоользовать несколько цветов синий и черный

11 лет назад
student2015
Антон 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Быстро и качественно! Рекомендую
Рекомендую, как хорошего заказчика!

Заявки фрилансеров

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

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