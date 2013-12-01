Добрый день! Требуется разработка логотипа для группы логистических компаний с общим названием ЛОГОМОСТ. Основная сфера деятельности - организация перевозок грузов и оказание сопутствующих услуг клиентам компании. Под сопутствующими услугами понимается таможенное оформление, складское ...
Разработка логотипа
Добрый день!
Требуется разработка логотипа для программы «Система управления транспортным обслуживанием населения» под названием «СУТОН».
Программа предназначена: для автоматизации работы департаментов по транспорту (транспортных отделов) администраций муниципальных органов, а также транспортных отделов предприятий - перевозчиков.
Область применения программы: формирование маршрутной сети населенного пункта, с выделением остановочных пунктов, перегонов, категорий транспорта на отдельных маршрутах, пассажиропотоков и пр. параметров, проведения стратегического и оперативного анализа работы транспортной сети в целом и отдельных ее элементов, формирования отчетов и обоснования корректирующих мероприятий по улучшению качества транспортного обслуживания населения.
В программе доступна организация работы по элементам транспортной системы:
троллейбусная сеть;
трамвайная сеть;
автобусная сеть;
метро.
География деятельности — по России.
Целевая аудитория — руководители, руководители подразделений предприятий государственных учреждений и малого и среднего бизнеса.
Цвета для лого: красный, синий, белый
Цвета запрет: зеленый
Во вложенном файле: Описание программы «СУТОН», логотип компании разработчика, ООО Научно-технический центр «МАКИНБИ».
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