Разработка логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
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Закрыт36 заявок234 просмотра

Добрый день!

Требуется разработка логотипа для программы «Система управления транспортным обслуживанием населения» под названием «СУТОН».

Программа предназначена: для автоматизации работы департаментов по транспорту (транспортных отделов) администраций муниципальных органов, а также транспортных отделов предприятий - перевозчиков.

Область применения программы: формирование маршрутной сети населенного пункта, с выделением остановочных пунктов, перегонов, категорий транспорта на отдельных маршрутах, пассажиропотоков и пр. параметров, проведения стратегического и оперативного анализа работы транспортной сети в целом и отдельных ее элементов, формирования отчетов и обоснования корректирующих мероприятий по улучшению качества транспортного обслуживания населения.

В программе доступна организация работы по элементам транспортной системы:

троллейбусная сеть;

трамвайная сеть;

автобусная сеть;

метро.

География деятельности — по России.

Целевая аудитория — руководители, руководители подразделений предприятий государственных учреждений и малого и среднего бизнеса.

Цвета для лого: красный, синий, белый

Цвета запрет: зеленый

Во вложенном файле: Описание программы «СУТОН», логотип компании разработчика, ООО Научно-технический центр «МАКИНБИ».

11 лет назад
Arina72
Ирина 
53 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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