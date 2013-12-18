Коллеги, необходимо разработать кредитный калькулятор под CMS joomla 1.5.
- $300Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $2500
Обязанности: Создание и доработка/внедрение нового функционала Опыт работы с 1С-Битрикс обязателен Javascript базово и понимание технологии ajax HTML/CSS – базово Требования: Адекватность :) Обязательное наличие skype и возможность общаться голосом. От нас Каждые пол года пересмотр квалификации ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуются дизайнер на постоянное сотрудничество. Задачи: 1. Дизайн рассылок 2. Создание банеров, простых логотипов 3. Создание внутренних страниц веб-сайта 4. Подбор фотографий Оплата 350 руб/часДизайн сайтов14 заявокЗакрыт10 лет назад
задача: 1. Проанализировать бриф (заполнен детально) 2. Проработать структуру страницы, создать прототип 3. Написать продающий текст для страницы на основе брифа 4. Разработать дизайн На выходе должна быть готовая для верстки landing page с продуманной usability, побуждающая заказать услугу. Наличие в ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт10 лет назад
Настройка, запуск и ведение рекламной кампании в Facebook по бижутерии. По результатам рекламы возможно ведение сообщества.Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Сайт abkhazia-info.ru Параметры системы: joomla 2.5.17, каталог zoo 1. В каталоге zoo создать новое приложение – экскурсии. 2. Индексация AJAX-страниц При выборе города в разделах гостинцы, недвижимость и рестораны, необходимо формировать URL вида http://abkhazia-info.ru/gostinitsy#!gagra и т.п. подробнее в Т.З.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Задача - продвижение нового продукта для автомобильной индустрии. Продвижение нужно организовать на нескольких тематических форумах конкретной автомобильной марки (НЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ) Необходима постоянная ежедневная рутинная работа с аудиторией — т.е. каждый день ответы на посты, ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт10 лет назад
1. При выборе города в разделах с гостиницами необходимо формировать URL вида http://abkhazia-info.ru/gostinitsy#!gagra и т.п. 2. Сформировать HTML версии страниц с выбором по городам с соответствующим содержанием и возможностью изменять meta-теги и заголовки 3. Адреса HTML версии ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется сверстать валидное html-письмо. Макет по ссылке - https://www.dropbox.com/s/fv41hn482ecekjb/XMAS_DT.psd Код html-верстка должен быть совместим с популярными в России почтовыми программами (outlook, thunderbird) и сервисами (mail.ru,yandex gmail).HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $500
Необходимо создание логотипа для ИТ-компании. Основная сфера деятельности внедрение информационных систем, преимущественно документооборот.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Нужен человек, который действительно умеет программировать PowerPoint презентации. Есть готовый шаблон, в него нужно внести программные правки: - уменьшить размер презентации - настроить автоматическую замену шрифтов - настроить автоматическое выставление буллитов - настроить цветовую гамму Smart Art - внести ...Презентации2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Срочно внести правки в файл Corel Draw - двусторонний А4, подготовить к печатиВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Есть отдельно дизайн упаковки и отдельно макет внутренней части коробки с указанными углублениями, куда вставляется устройство. Необходимо доработатьДизайн продукции10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Разработка дизайна сайта агенства по проведению мероприятий. Структура сайта 1. Главная страница 2. О нас 3. Новости 4. Услуги 5. Портфолио 6. КонтактыДизайн сайтов71 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $500
Доработка и администрирование двух веб-сайтов на Joomla. Нужно разобраться в коде сайта, Нужно разобраться в работе компонентов двух каталогов - самописного и zoo (вывод цен) Пример задач: 1. В компоненте zoo (каталог) в разделе недвижимость сделать вывод цены ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Есть готовый англоязычный сайт на платформе Wordpress, который необходимо: - перенести на платформу 1С-Битрикс - добавить русскоязычную версию.Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $150
Создать листовку А4 разворот Текст и фото в наличии. стиль – zoeandmorgan.com/ revision.ru/work/76982/Дизайн продукции32 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется перевод 24 файлов [PDF] с английского языка на русский (word). Пример такого файла прикрепляю.Переводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Создание дизайна (psd) сайта недвижимости. Техническое задание прилагается. Просьба обозначить ориентировочный бюджет или почасовую ставку. По итогам проекта возможно дальнейшее регулярное сотрудничество. Не предлагать полное создание веб-сайта "под ключ". Веб-студии не рассматриваются.Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10000
Написание Т.З. Разработка программного кода Интеграция с 1С Примеры разработанных решений обязательны.Интернет-магазины20 заявокЗакрыт11 лет назад