pavel-kmt

Павел pavel-kmt

 
41 годРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
aglovlyuk
Алексей 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Верстка html-письмо
Четкое задание, оплата вовремя. В целом, один позитив. Рекомендую к сотрудничеству!
Очень понравилась работам с Алексеем. Профессионально и точно соблюдены сроки.
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juliachopyk
Юлия Чопик 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$300
10 баллов
10 лет назад
Разработка логотипа для ИТ-компании.
Спасибо за сотрудничество, все отлично!
Все отлично.
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blrwit
36 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$300
10 баллов
10 лет назад
Дизайн PowerPoint-презентации
Был рад поработать над интересным проектом! Искренне надеюсь на продолжение сотрудничества.
Виталий очень качественно и в срок выполнил работу по созданию шаблона корпоративной презентации. Предложил большое количество различных вариантов каждого слайда и даже элементов (шапки, футера, нумерации). Стойко принимал все комментарии и оперативно вносил правки, предлагая каждый раз новое решение и делая макет еще лучше. Вообще все его работы очень стильные и детально проработаны. В общении Виталий очень учтив, вежлив и клиентоориентирован. Мы рады, что работали именно с ним. Очень довольны сотрудничеством и очень рекомендуем его для работ над презентациями.
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melaha
50 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Контент-менеджер битрикс
сотрудничеством остался доволен. никаких проблем не возникло...
Александр работает очень быстро и качественно, за оптимальную цену. Рекомендую к сотрудничеству.
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solnechnaya_lena
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Срочно внести правки в файл Corel Draw, препресс
Отличный заказчик! Работа была срочной, но очень интересной. Было приятно работать). Оплата производится моментально. Рекомендую другим фрилансерам как надежного, вежливого заказчика! И сама буду рада продолжить сотрудничество!
Елена нас просто спасла. Обратились поздно вечером, оперативно подключилась, очень инициативно и творчески подошла к заданию и справилась с ним на все 100. Все четко, качественно. Сделала даже больше, чем требовалось. Постоянно на связи. Ответственна, пунктуальна. Обязательно будем работать вместе еще! Желаю Елене всяческих успехов!
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