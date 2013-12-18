Виталий очень качественно и в срок выполнил работу по созданию шаблона корпоративной презентации. Предложил большое количество различных вариантов каждого слайда и даже элементов (шапки, футера, нумерации). Стойко принимал все комментарии и оперативно вносил правки, предлагая каждый раз новое решение и делая макет еще лучше. Вообще все его работы очень стильные и детально проработаны. В общении Виталий очень учтив, вежлив и клиентоориентирован. Мы рады, что работали именно с ним. Очень довольны сотрудничеством и очень рекомендуем его для работ над презентациями.