Есть готовый логотип для сайта (png). Необходима его доработка. Исходника нет. Подробности при переписке.
Разработка лого для интернет аптеки
Разработка лого для интернет аптеки
ТЗ прикреплено, аванс после первого эскиза. Бюджет до 70$
Спасибо!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Задание прикрепленоЗавершен11 лет назад
- $50
Задание в приложении.Завершен11 лет назад
- $500
Необходимо создание логотипа для ИТ-компании. Основная сфера деятельности внедрение информационных систем, преимущественно документооборот.Завершен11 лет назад
- $140
Нужен логотип и фирменный стиль, который будет отражать идею проекта международного молодежного образовательного центра "Вавилов сад". Основная идея Проекта: Создание Всемирной сети международных молодежных культурно-образовательных центров (далее - ММЦ), предполагает ...Завершен11 лет назад
- $20
Разработать несложный логотип для строительной компании занимающейся каркасным строительством. Название компании ООО "СтройРеконструкция" Что то подобное картинки в файле. но испоользовать несколько цветов синий и черныйЗавершен11 лет назад
- $50
Добрый день! Требуется разработка логотипа для программы «Система управления транспортным обслуживанием населения» под названием «СУТОН». Программа предназначена: для автоматизации работы департаментов по транспорту (транспортных отделов) администраций муниципальных органов, а также транспортных ...Логотипы и Знаки36 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день! Требуется разработка логотипа для группы логистических компаний с общим названием ЛОГОМОСТ. Основная сфера деятельности - организация перевозок грузов и оказание сопутствующих услуг клиентам компании. Под сопутствующими услугами понимается таможенное оформление, складское ...Завершен11 лет назад
- $50
Логотип для сайта "аудит рабочего времени". Логотип должен включать "время, часы, стрелки" + "деньги, монеты". Цвета логотипа: черный, зеленый (стилистика доллара :)Завершен11 лет назад