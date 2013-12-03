Разработка лого для интернет аптеки ТЗ прикреплено, аванс после первого эскиза. Бюджет до 70$ Спасибо!
Отрисовать логотип
Имеется скан логотипа, его необходимо отрисовать, чтобы он был пригоден для дальнейшей работы с ним (помещать на сайт, визитки, буклеты).
Текст логотипа - название организации ЭНШІ БАЛАПАН (в прикрепленном файле текст не четко видно).
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $70Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Есть готовый логотип для сайта (png). Необходима его доработка. Исходника нет. Подробности при переписке.Завершен11 лет назад
- $50
Задание прикрепленоЗавершен11 лет назад
- $50
Задание в приложении.Завершен11 лет назад
- $500
Необходимо создание логотипа для ИТ-компании. Основная сфера деятельности внедрение информационных систем, преимущественно документооборот.Завершен11 лет назад
- $140
Нужен логотип и фирменный стиль, который будет отражать идею проекта международного молодежного образовательного центра "Вавилов сад". Основная идея Проекта: Создание Всемирной сети международных молодежных культурно-образовательных центров (далее - ММЦ), предполагает ...Завершен11 лет назад
- $20
Разработать несложный логотип для строительной компании занимающейся каркасным строительством. Название компании ООО "СтройРеконструкция" Что то подобное картинки в файле. но испоользовать несколько цветов синий и черныйЗавершен11 лет назад
- $50
Добрый день! Требуется разработка логотипа для программы «Система управления транспортным обслуживанием населения» под названием «СУТОН». Программа предназначена: для автоматизации работы департаментов по транспорту (транспортных отделов) администраций муниципальных органов, а также транспортных ...Логотипы и Знаки36 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Логотип для сайта "аудит рабочего времени". Логотип должен включать "время, часы, стрелки" + "деньги, монеты". Цвета логотипа: черный, зеленый (стилистика доллара :)Завершен11 лет назад