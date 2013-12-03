Отрисовать логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт6 заявок148 просмотров

Имеется скан логотипа, его необходимо отрисовать, чтобы он был пригоден для дальнейшей работы с ним (помещать на сайт, визитки, буклеты).

Текст логотипа - название организации ЭНШІ БАЛАПАН (в прикрепленном файле текст не четко видно).

11 лет назад
goloskovae
Евгения 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
42 минуты назад
11 лет назад
$10
1 день
Сотрудничество прошло успешно. Евгения зарекомендовала себя, как порядочный и ответственный заказчик, с оплатой проблем нет! Спасибо!

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
42 минуты назад
11 лет назад

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