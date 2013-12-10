Логотип на сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен10 заявок195 просмотров

Нужен логотип на сайт

http://www.pro-svc.ru/landing/

Это могут быть красиво оформленные буквы AS или ANSEE. Или что другое типа OZON.

Главные требования к логотипу:

- должен подчеркивать серьезность компании

- лаконичность

- немного строгости

- стильность

- уникальность

- привлекательность

- хорошая читаемость

- правильная передача идеи

11 лет назад
Ansee
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

juliachopyk
Юлия Чопик 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$50
5 дней
Очень благодарен Юлии за отличную работу. Было представлено 4 логотипа на выбор. Выбрать было не легко, все красивые, стильные и полностью отражают тематику. Действительно профессиональная работа. Спасибо
Спасибо за сотрудничество,Сергей отличнный заказчик,хорошо сформулированая задача - залог успеха проекта!

Заявки фрилансеров

juliachopyk
Юлия Чопик 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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