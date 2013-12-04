Логотип для сайта

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Закрыт23 заявки226 просмотров

Нужно сделать (вернее переделать) логотип для сайта http://imb2b.ru

Смысл, структура, цвета остаются (единственное может быть градиент добавить)

Нужно изменить стилистику, сделать более современный и легкий стиль. Примеры того что нравиться пришлю.

11 лет назад
vagors
46 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров