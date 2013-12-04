Логотип для магазина меха

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен27 заявок2495 просмотров
#1$50

Нужен стильный логотип. ТЗ во вложении. Срок до воскресенья.

11 лет назад
sergey-v
Сергей 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победитель конкурса

Draft_Matic
Сергей 
52 года
18 лет в сервисе
Был
4 дня назад
11 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

Draft_Matic
Сергей 
52 года
18 лет в сервисе
Был
4 дня назад
11 лет назад
#1

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