Логотип для блога

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен32 заявки1964 просмотра
#1$50

Требуется логотип для блога. Подробности в прикрепленном файле.

11 лет назад
WhiteEdition
Станислав 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Победитель конкурса

Konstantin_Z
Константин 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
81 отзыв
11 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

Konstantin_Z
Константин 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
81 отзыв
11 лет назад
#1