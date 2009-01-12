WhiteEdition

Станислав WhiteEdition

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Скрипт конвертации HTML в PDF

    Требуется написать PHP скрипт, который будет HTML файл конвертировать в PDF. ТЗ в прикрепленном файле. В заявке укажите какую библиотеку или какой класс собираетесь использовать для конвертации из HTML в PDF. Также просьба указывать в заявках ...

    PHPHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Gif-баннер

    Требуется нарисовать анимированный баннер в формате gif. Размер баннера 240x400 px. Белый фон, синие цвета. Текст на баннере (сверху вниз): Бесплатный Форекс Советник Зарабатывайте на автопилоте! &lt;Картинка робота&gt; Кнопка “Скачать” Картинку робота я предоставлю. Анимация только на кнопке скачать - эффект нажатия. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина

    $250

    Требуется дизайн главной страницы для интернет-магазина женской одежды. Структура: 1)Шапка с логотипом 2)Основная часть сайта в три колонки 3)Футер Интернет магазин работает на движке Webasyst Shop-script. Цвет фона – белый. Цвета сайта: пастельные, не надо ярких и темных цветов. ...

    WebasystДизайн главной страницы
    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
misha-koder
Миша 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
18 отзывов(-1)
$30
10 баллов
10 лет назад
Скрипт конвертации HTML в PDF
Всё отлично!
Работа была выполнена быстро и в точности по ТЗ. Рекомендую.
Ответный отзыв
seregab_90
Серёга 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Gif-баннер
Своевременная оплата,, четкое тз. Рекомендую!
Отличный исполнитель. Сделал баннер в соответствии с ТЗ и моими пожеланиями. Быстро и красиво. Рекомендую.
Ответный отзыв