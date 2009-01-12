WhiteEdition

Требуется логотип для блога. Подробности в прикрепленном файле.
- $50Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется написать PHP скрипт, который будет HTML файл конвертировать в PDF. ТЗ в прикрепленном файле. В заявке укажите какую библиотеку или какой класс собираетесь использовать для конвертации из HTML в PDF. Также просьба указывать в заявках ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $30
Требуется написать текст на тему "Форекс советники по методу мартингейл". ТЗ в прикрепленном файле.Копирайтинг6 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется нарисовать анимированный баннер в формате gif. Размер баннера 240x400 px. Белый фон, синие цвета. Текст на баннере (сверху вниз): Бесплатный Форекс Советник Зарабатывайте на автопилоте! <Картинка робота> Кнопка “Скачать” Картинку робота я предоставлю. Анимация только на кнопке скачать - эффект нажатия. ...Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Требуется дизайн главной страницы для интернет-магазина женской одежды. Структура: 1)Шапка с логотипом 2)Основная часть сайта в три колонки 3)Футер Интернет магазин работает на движке Webasyst Shop-script. Цвет фона – белый. Цвета сайта: пастельные, не надо ярких и темных цветов. ...Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется сделать дизайн главной страницы для женского портала. Пожелания по дизайну будут предоставлены.Дизайн сайтов12 заявокЗавершен15 лет назад