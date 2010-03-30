Дизайн интернет-магазина

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт37 заявок382 просмотра

Требуется дизайн главной страницы для интернет-магазина женской одежды.

Структура:

1)Шапка с логотипом

2)Основная часть сайта в три колонки

3)Футер

Интернет магазин работает на движке Webasyst Shop-script.

Цвет фона – белый.

Цвета сайта: пастельные, не надо ярких и темных цветов. Возможно, светло зеленые тона.

Углы должны быть закругленные.

Рамочки в виде ленточек. Объем и прозрачность в дизайне.

Требуется новый логотип.

Просьба сразу указывать цену.

Webasyst
15 лет назад
WhiteEdition
Станислав 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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