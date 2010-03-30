Дорисовать Дизайн задание в приложение от портфолио вас сроки и бюджет
Дизайн интернет-магазина
Требуется дизайн главной страницы для интернет-магазина женской одежды.
Структура:
1)Шапка с логотипом
2)Основная часть сайта в три колонки
3)Футер
Интернет магазин работает на движке Webasyst Shop-script.
Цвет фона – белый.
Цвета сайта: пастельные, не надо ярких и темных цветов. Возможно, светло зеленые тона.
Углы должны быть закругленные.
Рамочки в виде ленточек. Объем и прозрачность в дизайне.
Требуется новый логотип.
Просьба сразу указывать цену.
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