Необходимо сделать дизайн для сайта эскорт услуг девушки-индивидуалки. Для образца достаточно дизайна главной страницы, если можете предложить еще и специфичный дизайн для остальных страниц - буду рад. Верстка дизайна необязательна, но будет приятным плюсом. ...
Приватный проект для massimo
Дизайн для сайта коллекторского агенства.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $250Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Необходимо сделать дизайн для главной страницы: www.leadercommand.ru что необходимо разместить: - описание - логотип - отзывы клиентов - клиенты - скриншоты - окошечко для видео ролика - ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт15 лет назад
- $600
Описание проекта в приложенииЗавершен15 лет назад
С psd создать шаблон JoomlaДизайн сайтов2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Есть работающая браузерная игра – http://mattery.com/ Надо переделать дизаин главной страницы: 1. перерисовать лого. наверное на заднем фоне лого должны быть изображения мечей, щитов... ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт15 лет назад
Создать дизайн для сайта http://www.iqela.ru/Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Наобходимо создать сайт, по структуре похожий на japandostavka.ruДизайн сайтов13 заявокЗакрыт15 лет назад
- $2100
Дизайн сайта интернет-магазинаЗакрыт15 лет назад
Уже работающему сайту (WEBAsist) профессиональной косметики требуется 1.доработка по дизайну2.Расширить(наполнить) каталог товаров по аналогу другог существующего сайта.Завершен15 лет назад
Нужен хороший дизайнер чтобы изменить немного готовые шаблоны. Редезайн шапки под названия сайтов, и ещё нескольких элементов. Шаблоны беру отсюда: http://www.casinotemplates.org/ Бюджет 5$ за сайтЗавершен15 лет назад