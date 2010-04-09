Нужен редизайн и верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок235 просмотров

Уже работающему сайту (WEBAsist) профессиональной косметики требуется 1.доработка по дизайну2.Расширить(наполнить) каталог товаров по аналогу другог существующего сайта.

15 лет назад
stiv176
59 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

marocanna
Лера 
42 года
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
6 отзывов
15 лет назад
$80
5 дней
Редизайн сайта сделан на отлично.Понимает суть и сразу приступает к работе.Приятная в общении девушка.Рекомендую.
Была рада сотрудничеству! Оплата во время. Спасибо) Желаю успехов)))

Заявки фрилансеров

marocanna
Лера 
42 года
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
6 отзывов
15 лет назад

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