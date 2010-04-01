Дизайн сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки354 просмотра

Необходимо сверстать шаблон сайта для shop-script

15 лет назад
baton768
Андрей 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

blazewebart
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$150
3 дня
Сдал заказ точно в срок, исправлял все замечания по ходу работы, все очень понравилось, быстро качественно надежно, впредь надеюсь на дальнейшее сотрудничество только с Вами
Понравилось работать с Андреем, знает что хочет видеть в конечном итоге и четко формулирует задачу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество в будущем.

Заявки фрилансеров

blazewebart
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад

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