В шапке разместить информацию в хорошем оформлении

# 1 — $ 40 # 2 — $ 10 # 3 — $ 10

Для сайта http://intelvest-legal.ru/

надо разместить в шапке между лого и телефоном что-то вроде баннера, но чтобы он не выделялся сильно по дизайну (в общем использовать пустое прострранство), места другого особо уже не вижу.

Смысл этого дизайна (может даже анимации?) такой:

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Сэкономьте свое время:

наш офис можно не посещать

мы работаем в выходные

оплата? - любая

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мы разработали ряд принципов работы и дополнительных услуг, которые позволят вам существенно сэкономить свое время.

подробнее>>>

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текст можете свой предложить но смысл такой, что при нажатии на этот дизайн мы попадем на странцу где будет написано:

курьер выезжает на таких-то условиях

все отношения через почту, дистанционно, договор подпишем

за доп оплату юрист выезжает в офис в выходной день

срочное изготовление документов в вашем присутствии возможно

нотариус примет без очереди

итд, вобщем все что связано с экономией времени клиента.