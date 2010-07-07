Нужен дизайн к интернет-магазину на WebAsyst

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок292 просмотра

Нужен дизайн к интернет-магазину на WebAsyst Shop-Script.

Яркий дизайн, на подобии сайта www.intimmag.ru

Чтоб справа так же менялись при каждой загрузке страницы "товары со скидкой" появлялись новые

Адрес будущего магазина www.feromonoff.ru/s

Webasyst
15 лет назад
zapsib
47 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
29 отзывов

Выбранный исполнитель

moxfish
42 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$100
7 дней
Сделал все быстро и качественно! Видно профи в своем деле. Буду обращаться еще!
Всё оплачено в срок, чёткая постановка задач и адекватная критика. Отличный заказчик. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

moxfish
42 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн интернет-магазина телевизоров

    $100

    Требуется дизайн и верстка для интернет-магазина по продаже телевизоров. Дизайн должен быть простой. В шапке должны быть указаны телефоны. За более подробной информацией, пишите в личку.

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Изменение компонентов дизайна сайта

    $100

    Необходимо поменять сезонную тему оформления сайта, переделать логотип в GIF формат (требуется прозрачный фон), замена отдельных элементов дизайна. В общем "редизайн". Жду ваших предложений.

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен дизайн

    Нужно сделать дизайн в каталоге предприятий. Т.е когда добавляется фирма то она получает личную страницу пример http://ukr-firma.com/company/89 Нужно сделать дизайн красивее т.е правая колонка где баннеры ее убрать она там не нужна. На ...

    HTML
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется сделать одну страницу из двух

    $20

    Требуется сделать одну страницу из двух есть база страницы, т.е стили, лого и тд, требуется в середину добавить материал из второй страницы на основе наших рабочих стилях + потребуется использование java или аякса

    Java
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Красивый шаблон для движка DLE

    Нужен красивый шаблон для dle движка (аля старая бумага). Тематика: путешествия, путеводители. Нужно сделать в винтажном стили. Не забываем, а том, чтобы он не сильно был загружен. Версия движка 8.5 UTF

    DLE
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Каталог верхней женской одежды

    $50

    Для сайта http://brillare.ru/ требуется дизайн сайта под СМS Joomla. Предполагается создание сайта каталога товаров: вроде галереи - 4-5 картинок с товаром в каждом ряду. Основная идея компоновки элементов - как на сайте http://electrastyle.ru/ ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн мужского журнала

    Требуется дизайн и верстка для мужского журнала manorama.ru. Цвета теплые. Должно быть понятно, что это именно мужской журнал - задача для дизайнера. Трехколоночный, резиновый, минимальное разрешение 1024x768. Пустой графики на пол-страницы быть ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен полный редизайн, верстка и доработка сайта

    Нужен полный редизайт, верстка и адаптация сайта развлечений и отдыха в Израиле www.isranetclub.com Желательно по новым технологиям с использованием Ajax Также доработка сайта как социальная сеть со всеми возможностями

    AJAX
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта

    $80

    Конкурс на выбор исполнителя макета главной страницы для интернет-магазина. Нужно предложить вариант главной страницы, также потом после выбора исполнителя доделать страницу с товаром и с страницу с товарами. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад