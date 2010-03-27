Нужен полный редизайн, верстка и доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок271 просмотр

Нужен полный редизайт, верстка и адаптация сайта развлечений и отдыха в Израиле www.isranetclub.com

Желательно по новым технологиям с использованием Ajax

Также доработка сайта как социальная сеть со всеми возможностями

AJAX
15 лет назад
RESSI
45 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

nofate35
Дима 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$1000
50 дней

Заявки фрилансеров

nofate35
Дима 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад