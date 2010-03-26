Разработка дизайна сайта системного интегратор

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт31 заявка369 просмотров

Требуется разработать дизайн сайта компании регионального системного интегратор, по сути это просто сайт визитка, один тип страниц, на главной новости плюс несколько разделов на одном уровне.

15 лет назад
alexred
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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