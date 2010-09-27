Ряд правок по готовому дизайну

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Завершен1 заявка182 просмотра

Здравствуйте,имеется готовый дизайн,есть исходник,джипег в приложении ,необходимо по нему сделать ряд правок от заказчика,и если будут еще потом правки, то довести до завершения.

Правки в приложении,жду Ваших предложений по цене.

Нужен ответственный исполнитель,который доведет дело до конца !

Сделать необходимо до воскресенья.

15 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

ra444
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$50
2 дня
Отличный Исполнитель И Человек !!! Самый терпеливый ,старательный и порядочный исполнитель с кем мне приходилось работать !!! Заказчица попалась,очень привередливая,капризная,с миллионом правок :)) порой даже противоречащих друг другу)) ! Уезжала несколько раз на несколько недель в командировки :)) ! В итоге все довели до финального конца !!! Спасибо Руслан !!!
Иван отличный заказчик, четко определяет задачи и просто приятный в общении человек. P.S. проект затянулся, и я получил за это 100% бонус к оплате. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

ra444
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад

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