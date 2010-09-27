Ряд правок по готовому дизайну

Отличный Исполнитель И Человек !!! Самый терпеливый ,старательный и порядочный исполнитель с кем мне приходилось работать !!! Заказчица попалась,очень привередливая,капризная,с миллионом правок :)) порой даже противоречащих друг другу)) ! Уезжала несколько раз на несколько недель в командировки :)) ! В итоге все довели до финального конца !!! Спасибо Руслан !!!