Нужен уникальный шаблон для DLE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки153 просмотра

Нужно сделать уникальный шаблон для DLE,пример подобие какого надо кину в личку

Оплата строго после изготовления!

DLE
15 лет назад
php2010
Сергей 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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