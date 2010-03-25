Дизайн сайта для финансовой компании

$33
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок263 просмотра

Добрый день!

Я тут впервые...

Ребята , если у вас есть желание поработать и нет проектов, пишите.

Бюджет маленький, но всё же.

нужен дизайн сайта.

Сфера деятельности компании: финансы, банки, кредиты

Характеристика основных товаров, услуг (их количество): кредиты

БЮДЖЕТ - 1000 руб.

Срок до 12,00 затра.

ОПЛАТА ПО ФАКТУ!

15 лет назад
SeoFree
Виктор 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
15 лет назад
$25
1 день
Виктор просто пропал! Дал срочное задание, я его выполнил (ночь не спал), до сих пор на мыло писал письма с просьбой отозваться... безрезультатно. Это очень и очень не серьезно!

Заявки фрилансеров

Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
15 лет назад

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