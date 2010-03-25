Редизайн сайта Основные требования: 1. Желательно частично сохранить стилистику сайта (возможно цвета, логотип); 2. Учесть различие дизайнов главной и остальных страниц; 3. Верстка - резиновая (нужно учесть это в ...
Дизайн сайта для финансовой компании
Добрый день!
Я тут впервые...
Ребята , если у вас есть желание поработать и нет проектов, пишите.
Бюджет маленький, но всё же.
нужен дизайн сайта.
Сфера деятельности компании: финансы, банки, кредиты
Характеристика основных товаров, услуг (их количество): кредиты
БЮДЖЕТ - 1000 руб.
Срок до 12,00 затра.
ОПЛАТА ПО ФАКТУ!
Выбранный исполнитель
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