Дизайн сайта для финансовой компании

Добрый день!

Я тут впервые...

Ребята , если у вас есть желание поработать и нет проектов, пишите.

Бюджет маленький, но всё же.

нужен дизайн сайта.

Сфера деятельности компании: финансы, банки, кредиты

Характеристика основных товаров, услуг (их количество): кредиты

БЮДЖЕТ - 1000 руб.

Срок до 12,00 затра.

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