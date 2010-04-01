Дизайн для Даниловой Анны Викторовны (annika)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок199 просмотров

Профессиональный дизайн сайта детских товаров

15 лет назад
vitaly2009
34 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

annika
43 года
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
$150
5 дней
Работа выполнена на профессиональном уровне. Есть талант и художественный вкус, что присуще не всем дизайнерам сайтов. Ответственно относится к срокам выполнения работы. Спасибо.
Виталий - ответственный и грамотный заказчик, с которым приятно сотрудничать. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

annika
43 года
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад

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