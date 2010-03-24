Логотип и дизайн для сайта

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Закрыт23 заявки340 просмотров

Нужно разработать логотип и концепцию дизайна для сайта. Сайт: продажа текстов c2c. Все подробности будут обсуждены с выбранным исполнителем.

15 лет назад
kozavr
49 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
67 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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