Сделать дизайн-макет сайта

Евгений сделал за 2 дня тот дизайн сайта, который и требовалось. Всегда был на связи и всегда чутко относился к пожеланиям по дизайну. Предыдущие дизайнеры за сумму в 10 раз большую, чем запросил Евгений, морочили голову с неделю и так ничего путного не сделали. Всем рекомендую будем продолжать сотрудничество.