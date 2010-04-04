Сделать дизайн-макет сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен27 заявок368 просмотров

Сделать дизайн-макет сайта по образу и подобию сайта http://www.headstores.com/ с некоторыми изменениями. Подробности в привате.

15 лет назад
Wolodya
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

HapuK
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$25
2 дня
Евгений сделал за 2 дня тот дизайн сайта, который и требовалось. Всегда был на связи и всегда чутко относился к пожеланиям по дизайну. Предыдущие дизайнеры за сумму в 10 раз большую, чем запросил Евгений, морочили голову с неделю и так ничего путного не сделали. Всем рекомендую будем продолжать сотрудничество.

Заявки фрилансеров

HapuK
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад

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