Качественный редизайн сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен33 заявки468 просмотров

Редизайн сайта

Основные требования:

1. Желательно частично сохранить стилистику сайта (возможно цвета, логотип);

2. Учесть различие дизайнов главной и остальных страниц;

3. Верстка - резиновая (нужно учесть это в дизайне);

4. Количество пунктов меню динамическое (учесть это в дизайне).

Адрес сайта и другие детали обговорю лично с выбранным дизайнером.

15 лет назад
Akuma969
Антон 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

vanvany4
Иван 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$150
7 дней
Замечательный дизайнер и приятный в общение человек! Сразу понял, что необходимо сделать и реализовал всё в срок и на высоком уровне. О сотрудничестве с Иваном осталось приятное впечатление. Надеюсь на дальнейшую совместную работу.
Отличный заказчик. Задача была поставлена четко, работа оплачена в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

vanvany4
Иван 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад