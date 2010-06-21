Сделать простой, доступный, понятный сайт рассказывающий о предоставляемых услугах. С возможность общения и ответов на вопросы. Также с возможность дальнейшего развития сайта.
Качественный редизайн сайта
Редизайн сайта
Основные требования:
1. Желательно частично сохранить стилистику сайта (возможно цвета, логотип);
2. Учесть различие дизайнов главной и остальных страниц;
3. Верстка - резиновая (нужно учесть это в дизайне);
4. Количество пунктов меню динамическое (учесть это в дизайне).
Адрес сайта и другие детали обговорю лично с выбранным дизайнером.
Выбранный исполнитель
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