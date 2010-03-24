Есть скомпанованная первая страница сайта. Но она далека от совершенства в вопросе восприятия дизайна людьми. Необходимо не меняя позиции элементов переработать дизайн, что бы он стал красивым. Компоновка прилагается. ...
Доработка дизайна, реализация на Битриксе
Имеется проект, первый этап которого (дизайн) предыдущий исполнитель не смог (не захотел?...) довести до финальной черты.
Что имеется:
- ТЗ на разработку дизайна
- лэйаут (состав и расположение контента) для основных типовых внутренних страниц
- четкое представление о путях пользователя на сайте
- представление об анимации на сайте (всплывающие окна, промо-блок, …)
Выполненные работы:
- Начата проработка логотипа
- На 80% закончен дизайн главной страницы
Что делается:
- оформляется ТЗ на разработку дополнительного функционала на Битриксе (модуль конфигуратора оборудования)
Что требуется:
1. Доработать дизайн:
• отрисовка 2 иконок для сервисов
• доработка текущего (разработка нового) логотипа
• доработка текущего макета главной страницы
• Разработка дизайна динамических элементов (меню, табы, формы, анимация главной, в том числе описание для верстальщика-программиста принципов работы этих элементов)
• 11 макетов внутренних страниц
• Разработать стили отображения контента различного типа
2. Сверстать шаблон для Битрикса с реализацией анимации на jQuery (фрэймворк окончательно не утвержден, готов выслушать предложения)
3. Натянуть шаблон на Битрикс (малый бизнес)
4. Реализовать каталог, прайс, подгрузку прайса из xls и web источников, решить вопрос с детальной статистикой (очень важен!)
5. Реализовать сервис конфигуратора оборудования (для понимания на примере ПК: процессор, память, диски, видеокарта, ….), возможно, подключится к написанию ТЗ на этот модуль, чтоб ускорить процесс.
6. Сделать связку с 1С
Необходимо довести проект до конца на основе имеющегося PSD исходника.
Требования к исполнителю:
ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ:
умение самостоятельно ставить задачи, прогнозировать сроки исполнения и добиваться 100% решения задачи в поставленный срок;
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:
Необходим дизайнер со специализацией по веб-сайтам и знаниями фотошопа, но не фотошопер.
Адекватные финансовые притязания.
Ответ (очень!) прошу предоставить в формате:
Состав работ: (дизайн, шаблон, натяжка шаблона и первоначальная настройка Битрикса, разработка доп. модуля, связывание с 1С)
Срок: ххх дней
Цена: ххх руб.
Выборка из портфолио (3 работы) со схожей концепцией дизайна (для предложений по дизайну), Интернет магазины, сайты со схожим функционалом на Битриксе (для предложений по разработке):
1. http://… - сделано то-то (дизайн, шаблон с jQ, натяжка на Битрикс, разработка доп. модуля к битриксу, интеграция с 1С, …)
2. http://….
3. http://..
Контакт:
1. Ваше имя
2. icq
3. skype
4. конт. телефон.
Комментарий: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
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