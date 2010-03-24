Доработка дизайна, реализация на Битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
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Имеется проект, первый этап которого (дизайн) предыдущий исполнитель не смог (не захотел?...) довести до финальной черты.

Что имеется:

- ТЗ на разработку дизайна

- лэйаут (состав и расположение контента) для основных типовых внутренних страниц

- четкое представление о путях пользователя на сайте

- представление об анимации на сайте (всплывающие окна, промо-блок, …)

Выполненные работы:

- Начата проработка логотипа

- На 80% закончен дизайн главной страницы

Что делается:

- оформляется ТЗ на разработку дополнительного функционала на Битриксе (модуль конфигуратора оборудования)

Что требуется:

1. Доработать дизайн:

• отрисовка 2 иконок для сервисов

• доработка текущего (разработка нового) логотипа

• доработка текущего макета главной страницы

• Разработка дизайна динамических элементов (меню, табы, формы, анимация главной, в том числе описание для верстальщика-программиста принципов работы этих элементов)

• 11 макетов внутренних страниц

• Разработать стили отображения контента различного типа

2. Сверстать шаблон для Битрикса с реализацией анимации на jQuery (фрэймворк окончательно не утвержден, готов выслушать предложения)

3. Натянуть шаблон на Битрикс (малый бизнес)

4. Реализовать каталог, прайс, подгрузку прайса из xls и web источников, решить вопрос с детальной статистикой (очень важен!)

5. Реализовать сервис конфигуратора оборудования (для понимания на примере ПК: процессор, память, диски, видеокарта, ….), возможно, подключится к написанию ТЗ на этот модуль, чтоб ускорить процесс.

6. Сделать связку с 1С

Необходимо довести проект до конца на основе имеющегося PSD исходника.

Требования к исполнителю:

ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ:

умение самостоятельно ставить задачи, прогнозировать сроки исполнения и добиваться 100% решения задачи в поставленный срок;

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:

Необходим дизайнер со специализацией по веб-сайтам и знаниями фотошопа, но не фотошопер.

Адекватные финансовые притязания.

Ответ (очень!) прошу предоставить в формате:

Состав работ: (дизайн, шаблон, натяжка шаблона и первоначальная настройка Битрикса, разработка доп. модуля, связывание с 1С)

Срок: ххх дней

Цена: ххх руб.

Выборка из портфолио (3 работы) со схожей концепцией дизайна (для предложений по дизайну), Интернет магазины, сайты со схожим функционалом на Битриксе (для предложений по разработке):

1. http://… - сделано то-то (дизайн, шаблон с jQ, натяжка на Битрикс, разработка доп. модуля к битриксу, интеграция с 1С, …)

2. http://….

3. http://..

Контакт:

1. Ваше имя

2. icq

3. skype

4. конт. телефон.

Комментарий: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

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jQuery
15 лет назад
dkulinich
Дмитрий 
41 год
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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