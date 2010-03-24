Разработать дизайн для SEO сайта

Необходимо разработать хороший дизайн SEO сайта. Сайт буде предлагать такие услуги как: поисковое продвижение, разработку сайтов, продажа реклама, предоставление услуг хостинга и другие услуги (регистрация в каталогах и т.п.). Мне понравился дизайн и структура megaseo.kg можно сделать аналог либо за основу взять этот дизайн и перерисовать только шапку. Дизайн необходимо нарезать, что бы он был как html страничка.

Уважаемые дизайнеры прошу в письмах ко мне указывать цену, сроки и примеры подобных дизайнов (что бы я увидел Ваш стиль).