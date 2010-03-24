Редизайн сайта Основные требования: 1. Желательно частично сохранить стилистику сайта (возможно цвета, логотип); 2. Учесть различие дизайнов главной и остальных страниц; 3. Верстка - резиновая (нужно учесть это в ...
Разработать дизайн для платника
Обычный дизайн для платника. подробности обсудим с притендентами.
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