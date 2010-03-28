Сделать стили к WAP сайту.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка183 просмотра

Вообщем есть 1 стиль развернутого шаблона - с описанием каждого блока, т.е к какой части сайта он относится (стиль состоит из одного css и папки с таким же названием, где хранятся картинки для стиля , название должно быть таким : "st-название стиля"). Также прикрепляю 8 html файлов где присутствует вся разметка используемая в css.

В итоге необходимо сделать минимум 6 css стилей для wap сайта - которые максимально отличаются друг от друга по цветовой гамме, блоками и другим параметрам...

За каждый стиль плачу по 500 руб итого за 6 стилей 100$ или 3000 рублей, необходимо качество выполняемой работы.

CSSHTML
15 лет назад
game-java
Вячеслав 
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

DrakulaD
Дмитрий 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$100
3 дня
Грамотный дизайнер, очень понравились выполненные работы по созданию стилей для моего WAP сайта. Имеет отличное представление о гармонии цвета в дизайне.
Что сказать, в процессе общения проявил себя как нормальный, адекватный человек. Приятно было общаться. Никаких проблем с оплатой, работу выполнил, оплату получил. Был рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

DrakulaD
Дмитрий 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад

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