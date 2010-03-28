Сделать стили к WAP сайту.

Вообщем есть 1 стиль развернутого шаблона - с описанием каждого блока, т.е к какой части сайта он относится (стиль состоит из одного css и папки с таким же названием, где хранятся картинки для стиля , название должно быть таким : "st-название стиля"). Также прикрепляю 8 html файлов где присутствует вся разметка используемая в css.

В итоге необходимо сделать минимум 6 css стилей для wap сайта - которые максимально отличаются друг от друга по цветовой гамме, блоками и другим параметрам...

За каждый стиль плачу по 500 руб итого за 6 стилей 100$ или 3000 рублей, необходимо качество выполняемой работы.