Редизайн

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен29 заявок1683 просмотра
#1$120

http://buhinformspb.ru/ нужен качественный редизайн этого сайта каждая страничка должна быть с "фишкой". проработаны мелкие элементы.

15 лет назад
ivangray
Иван 
44 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Победитель конкурса

phoenixbig
Виктор 
43 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
15 лет назад
#1
Виктор все сделал быстрее чем обещал, качество порадовало, отличный дизайнер +10
Очень понравилось работать с Иваном. Четкое ТЗ. Ответственность. Оплата вовремя. Я очень доволен. +10 соответственно!

Заявки фрилансеров

phoenixbig
Виктор 
43 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
15 лет назад
#1

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