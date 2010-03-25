Дизайн сообщества на ning.com

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок291 просмотр

Здравствуйте!

Имеется сообщество на ning.com

Сообщество посвящено Тюнингу как движению, т.е не только автомобили, но и тюнинг велосипедов, мотоциклов, компов, чего только можно.

Ориентируемся на:

smotra.ru/,

www.drive2.ru/,

А также готовое сообщество на этом движке:

swfl.bikerspost.com/

Вот так сообщество НЕ должно выглядеть:

tuningcommunity.ru/

Нужен человек, который нарисует стильный дизайн по заданной теме.

Обязательно доп. условие: Скайп с голосом.

15 лет назад
ybyby
43 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
32 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

kolandrstudio
Андрей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$200
14 дней

Заявки фрилансеров

kolandrstudio
Андрей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Качественный редизайн сайта

    $150

    Редизайн сайта Основные требования: 1. Желательно частично сохранить стилистику сайта (возможно цвета, логотип); 2. Учесть различие дизайнов главной и остальных страниц; 3. Верстка - резиновая (нужно учесть это в ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Редизайн

    $120

    http://buhinformspb.ru/ нужен качественный редизайн этого сайта каждая страничка должна быть с "фишкой". проработаны мелкие элементы.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн сайта для финансовой компании

    $33

    Добрый день! Я тут впервые... Ребята , если у вас есть желание поработать и нет проектов, пишите. Бюджет маленький, но всё же. нужен дизайн сайта. Сфера деятельности компании: финансы, банки, кредиты ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать стили к WAP сайту.

    $100

    Вообщем есть 1 стиль развернутого шаблона - с описанием каждого блока, т.е к какой части сайта он относится (стиль состоит из одного css и папки с таким же названием, где хранятся картинки для стиля , ...

    CSSHTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание имиджевого диза

    Добрый день, уважаемые дизайнеры! Есть заказ на разработку имиджевого дизайна компании, занимающейся SEO. Требования к дизайну: Диз должен быть красивым, современным, немого пафосным, намекающим на лидерство в ...

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработать дизайн для SEO сайта

    $100

    Необходимо разработать хороший дизайн SEO сайта. Сайт буде предлагать такие услуги как: поисковое продвижение, разработку сайтов, продажа реклама, предоставление услуг хостинга и другие услуги (регистрация в каталогах и т.п.). Мне понравился дизайн и структура megaseo.kg ...

    HTML
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Логотип и дизайн для сайта

    Нужно разработать логотип и концепцию дизайна для сайта. Сайт: продажа текстов c2c. Все подробности будут обсуждены с выбранным исполнителем.

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    15 лет назад