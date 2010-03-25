Дизайн сообщества на ning.com

Здравствуйте!

Имеется сообщество на ning.com

Сообщество посвящено Тюнингу как движению, т.е не только автомобили, но и тюнинг велосипедов, мотоциклов, компов, чего только можно.

Ориентируемся на:

smotra.ru/,

www.drive2.ru/,

А также готовое сообщество на этом движке:

swfl.bikerspost.com/

Вот так сообщество НЕ должно выглядеть:

tuningcommunity.ru/

Нужен человек, который нарисует стильный дизайн по заданной теме.

Обязательно доп. условие: Скайп с голосом.