Графика для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок299 просмотров

Здравствуйте.

Нужна новая графика для сайта http://www.bigmarketingmonster.com

В общих чертах нужно сделать следующее:

1. верхнюю и нижнюю картинки, картинку фона и границы страницы http://www.bigmarketingmonster.com

2. 5 баннеров 468X60/234X60/120X240/250X250/290X100

пример http://www.bigmarketingmonster.com/images/ban/290x100c.gif

3. eCover Box с CDs вместо http://www.bigmarketingmonster.com/images/site/bundle2b.jpg

4. Big Box Window, пример "Benefits" на http://www.bigmarketingmonster.com

5. Testimonial на http://www.bigmarketingmonster.com

6. Join Now картинку на http://www.bigmarketingmonster.com/

7. картинки

http://www.bigmarketingmonster.com/images/but/submenu-links.gif

http://www.bigmarketingmonster.com/images/but/submenu-ads.gif

http://www.bigmarketingmonster.com/images/but/submenu-email.gif

http://www.bigmarketingmonster.com/images/but/submenu-credits.gif

http://www.bigmarketingmonster.com/images/but/submenu-upgrade.gif

пример сайта с измененной графикой

http://marketerstrafficvault.com/

Пожалуйста сообщите цену и сроки.

15 лет назад
sergfolkin
Сергей 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Andru
37 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$100
5 дней
Работа сделана качественно и с учетом всех замечаний, спасибо!
Отличный заказчик, предоставил все необходимые материалы, вовремя отвечал на мои вопросы, буду рад работать в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

Andru
37 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад

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