Здравствуйте! Имеется сообщество на ning.com Сообщество посвящено Тюнингу как движению, т.е не только автомобили, но и тюнинг велосипедов, мотоциклов, компов, чего только можно. Ориентируемся на: smotra.ru/, ...
Графика для сайта
Здравствуйте.
Нужна новая графика для сайта http://www.bigmarketingmonster.com
В общих чертах нужно сделать следующее:
1. верхнюю и нижнюю картинки, картинку фона и границы страницы http://www.bigmarketingmonster.com
2. 5 баннеров 468X60/234X60/120X240/250X250/290X100
пример http://www.bigmarketingmonster.com/images/ban/290x100c.gif
3. eCover Box с CDs вместо http://www.bigmarketingmonster.com/images/site/bundle2b.jpg
4. Big Box Window, пример "Benefits" на http://www.bigmarketingmonster.com
5. Testimonial на http://www.bigmarketingmonster.com
6. Join Now картинку на http://www.bigmarketingmonster.com/
7. картинки
http://www.bigmarketingmonster.com/images/but/submenu-links.gif
http://www.bigmarketingmonster.com/images/but/submenu-ads.gif
http://www.bigmarketingmonster.com/images/but/submenu-email.gif
http://www.bigmarketingmonster.com/images/but/submenu-credits.gif
http://www.bigmarketingmonster.com/images/but/submenu-upgrade.gif
пример сайта с измененной графикой
http://marketerstrafficvault.com/
Пожалуйста сообщите цену и сроки.
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