Нужен дизайн для сайта детского фонда

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок278 просмотров

Необходимо разработать эксклюзивный дизайн для сайта детского благотворительного фонда.

Макетов много (главная страница, внутренние страницы, закрытые разделы). Подробное ТЗ прилагаю.

Сроки на разработку: 2-3 недели.

Стоимость: пишите за сколько вы возьметесь.

*Проект некоммерческий, благотворительный, поэтому если есть желание помочь и сделать бесплатно - мы будем очень признательны.

Условия: предоплата высылается после эскиза главной страницы, т.к. задание сложное и необходимо убедится в том, что исполнитель уловил идею и сделал все по тз.

Предпочтение для тех, кто живет в Москве. Но это не обязательно, главное, чтобы была возможность связи по телефону и скайпу.

15 лет назад
GabriellaGrace
Надежда 
43 года
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранные исполнители

shpuntik
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад
$1
16 дней
anastasia-r
Анастасия 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$650
21 день

Заявки фрилансеров

shpuntik
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад
anastasia-r
Анастасия 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад

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