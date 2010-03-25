Здравствуйте! Имеется сообщество на ning.com Сообщество посвящено Тюнингу как движению, т.е не только автомобили, но и тюнинг велосипедов, мотоциклов, компов, чего только можно. Ориентируемся на: smotra.ru/, ...
Нужен дизайн для сайта детского фонда
Необходимо разработать эксклюзивный дизайн для сайта детского благотворительного фонда.
Макетов много (главная страница, внутренние страницы, закрытые разделы). Подробное ТЗ прилагаю.
Сроки на разработку: 2-3 недели.
Стоимость: пишите за сколько вы возьметесь.
*Проект некоммерческий, благотворительный, поэтому если есть желание помочь и сделать бесплатно - мы будем очень признательны.
Условия: предоплата высылается после эскиза главной страницы, т.к. задание сложное и необходимо убедится в том, что исполнитель уловил идею и сделал все по тз.
Предпочтение для тех, кто живет в Москве. Но это не обязательно, главное, чтобы была возможность связи по телефону и скайпу.
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