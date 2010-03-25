Нужен дизайн для сайта детского фонда

Необходимо разработать эксклюзивный дизайн для сайта детского благотворительного фонда.

Макетов много (главная страница, внутренние страницы, закрытые разделы). Подробное ТЗ прилагаю.

Сроки на разработку: 2-3 недели.

Стоимость: пишите за сколько вы возьметесь.

*Проект некоммерческий, благотворительный, поэтому если есть желание помочь и сделать бесплатно - мы будем очень признательны.

Условия: предоплата высылается после эскиза главной страницы, т.к. задание сложное и необходимо убедится в том, что исполнитель уловил идею и сделал все по тз.

Предпочтение для тех, кто живет в Москве. Но это не обязательно, главное, чтобы была возможность связи по телефону и скайпу.