Переделать HTML для CMS JOOMLA 1,5

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Закрыт2 заявки130 просмотров

Доброго времени суток!

Нужно из готового HTML сделать шаблон для CMS JOOMLA 1,5. Дизайн простой.

HTMLJoomla
15 лет назад
wwwfree
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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