Сайт по продаже таунхаусов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок222 просмотра

Нужен дизайн сайта по продаже таунхаусов в ленобласти.

Примеры удачных реализаций:

http://www.krasnaya-gorka.ru/ - на этот сайт нужно ориентироваться

http://www.peterhoff-city.ru/

Разделы сайта:

О проекте

Инфраструктура

Цены и условия приобретения

Варианты квартир и таунхаусов (в данном разделе распологаются план комплекса и планировки квартир с возмоностью отмечать проданные забронированные и свободные)

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Спецпредложение

15 лет назад
vladislavm
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

chujak
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
20 дней назад
15 лет назад
$50
3 дня
Отличный фрилансер, все быстро и очень красиво делает. Помимо прочего - чрезвычайно отзывчивый и приятный в общении человек. Спасибо!
Отличный заказчик! Все вопросы решились оперативно, у человека чёткое выражение мысли того, чего он хочет. Оплата вовремя, общение на высоте. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

chujak
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
20 дней назад
15 лет назад

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