Стильный дизайн сайта программы

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт30 заявок369 просмотров

Требуется разработать дизайн сайта программы (главная + пара простых внутренних). Оплата по факту.

Основные моменты:

1. Соответствие теме, указанной в прилагаемом файле.

2. Современный стиль дизайна. Баланс между традициями и оригинальностью.

3. Лёгкость графических элементов.

4. Относительно КРУПНЫЕ надписи - основной текст, в меню и шапке.

5. В основе - цветовая гамма прилагаемой иконки (оранжево-синяя), при этом фон основного контента - белый, цвет основного текста - чёрный.

6. Отличная читаемость всех надписей.

7. Размер - 1024 по ширине, с учётом полосы прокрутки браузера.

Требования к исполнителю:

1. Наличие портфолио по дизайну.

2. Внимательное отношение к деталям проекта.

Подробное описание структуры сайта, иконка и образцы страниц прилагаются. Вы можете улучшить структуру сайта по своему усмотпению.

15 лет назад
james303
Алексей 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

iacek
Иван 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$200
2 дня

Заявки фрилансеров

iacek
Иван 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад

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