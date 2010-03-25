Нужен дизайн фотохостинга (а ля fotki.yandex.ru, flickr.com)

Нужен общий дизайн (главная и вот перечень внутренних страниц, которые мне нужны на данный момент:

1. страница регистрации (не забываем про правила сайта).

2. страница авторизации

3. страница редактирования профиля

4. страница загрузки фотографии (сама форма загрузки)

5. страница постобработки фотографии (после загрузки): уменьшенная

загруженная фотография (их может быть несколько, т.к. загрузчик для

нескольких файлов), название, описание, теги. Здесь теги вот можно просто

поле, а можно как-то красиво добавление сделать, а я уже с jquery это

сделаю. Выбор альбома (или создание, если такового нет).

5. чем снимают (аналог http://fotki.yandex.ru/cameras/). только будет еще

колонка с кол-вом фотографий, сделанных данным фотоаппаратом.

6. отображение отдельной фотографии. здесь нужно сделать удобно очень и

красиво (примеры брать с того же фликра и яндекса). На странице должны

обязательно присутствовать поля с кодом вставки картинки на форумы/жж и тд

(загрузите фото на http://piccy.info/ и все поймете. Или опять же сделать

как на фликре.

7. фотографии пользователя (подобие http://www.flickr.com/photos/sidor/)

или справа много мелких фото, а в центре большое. позже будет несколько

выборов отображения (выбираться в админке будет).

8. контакты (обратная связь).