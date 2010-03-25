Необходимо доработать дизайн сайта а именно оформить процсинг по аналогии с сайтом партнером. icq:Icq:637-223-239
Дизайн фотохостинга
Нужен дизайн фотохостинга (а ля fotki.yandex.ru, flickr.com)
Нужен общий дизайн (главная и вот перечень внутренних страниц, которые мне нужны на данный момент:
1. страница регистрации (не забываем про правила сайта).
2. страница авторизации
3. страница редактирования профиля
4. страница загрузки фотографии (сама форма загрузки)
5. страница постобработки фотографии (после загрузки): уменьшенная
загруженная фотография (их может быть несколько, т.к. загрузчик для
нескольких файлов), название, описание, теги. Здесь теги вот можно просто
поле, а можно как-то красиво добавление сделать, а я уже с jquery это
сделаю. Выбор альбома (или создание, если такового нет).
5. чем снимают (аналог http://fotki.yandex.ru/cameras/). только будет еще
колонка с кол-вом фотографий, сделанных данным фотоаппаратом.
6. отображение отдельной фотографии. здесь нужно сделать удобно очень и
красиво (примеры брать с того же фликра и яндекса). На странице должны
обязательно присутствовать поля с кодом вставки картинки на форумы/жж и тд
(загрузите фото на http://piccy.info/ и все поймете. Или опять же сделать
как на фликре.
7. фотографии пользователя (подобие http://www.flickr.com/photos/sidor/)
или справа много мелких фото, а в центре большое. позже будет несколько
выборов отображения (выбираться в админке будет).
8. контакты (обратная связь).
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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