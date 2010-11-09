Созданием сайтов не занимаюсь. Пишу PHP/JS скрипты, модули для Magento. Настраиваю VPS/VDS.
Знания: PHP, MySQL, PHPUnit, JavaScript, jQuery, HTML/CSS, XML, XML-RPC, REST, FreeBSD, Apache, nginx, Magento.
Сертификаты:
Zend Certified Engineer PHP 5.3 (http://www.zend.com/en/yellow-pages/ZEND021438)
Magento Certified Developer (http://www.magentocommerce.com/certification/directory/dev/279235/)
Magento Certified Developer Plus (http://www.magentocommerce.com/certification/directory/dev/279235/)
Пример кода можно посмотреть на GitHub: https://github.com/isydorenko
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
12 лет назад
Как всегда отлично. Четко, качественно и в срок. Буду обращаться еще
Ответный отзыв
Дмитрий отличный заказчик: выдает понятные задания и вовремя оплачивает работу. Долго сотрудничаю и буду сотрудничать.
$105
10 баллов
13 лет назад
Спасибо.Все сделано в лучшем виде,учитывая все пожелания.Доходчиво и наглядно объяснил там, где было непонятно. Однозначно обращусь при необходимости.
Ответный отзыв
Юрий отличный заказчик. Задачи были поставлены четко, оплата произведена вовремя. Данному человеку можно и нужно доверять.
$30
10 баллов
13 лет назад
Сделал за пару часов. Приятно. Хорошее знание php.
Ответный отзыв
Игорь - хороший и честный заказчик. Задача была поставлена хорошо, оплата была произведена сразу после окончания работы.
$15
10 баллов
13 лет назад
Очень хороший исполнитель. Подошел к делу очень ответственно и сделал все быстро и качественно. Обязательно буду сотрудничать с Игорем в дальнейшем. Спасибо!
Ответный отзыв
Дмитрий четко сформулировал результат, который он хочет увидеть. Благодаря этому отсутствовали "подводные камни" и недоговоренности. Сделка прошла хорошо, работа была оплачена сразу после сдачи. Надеюсь на длительное сотрудничество в будущем и рекомендую данного человека как отличного заказчика.
Веб-программирование
4 отзыва
$20/час
от $20
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