Дмитрий четко сформулировал результат, который он хочет увидеть. Благодаря этому отсутствовали "подводные камни" и недоговоренности. Сделка прошла хорошо, работа была оплачена сразу после сдачи. Надеюсь на длительное сотрудничество в будущем и рекомендую данного человека как отличного заказчика.