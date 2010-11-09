sidoreus

Игорь Сидоренко sidoreus

 
35 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Созданием сайтов не занимаюсь. Пишу PHP/JS скрипты, модули для Magento. Настраиваю VPS/VDS.

Знания: PHP, MySQL, PHPUnit, JavaScript, jQuery, HTML/CSS, XML, XML-RPC, REST, FreeBSD, Apache, nginx, Magento.

Сертификаты:

Zend Certified Engineer PHP 5.3 (http://www.zend.com/en/yellow-pages/ZEND021438)

Magento Certified Developer (http://www.magentocommerce.com/certification/directory/dev/279235/)

Magento Certified Developer Plus (http://www.magentocommerce.com/certification/directory/dev/279235/)

Пример кода можно посмотреть на GitHub: https://github.com/isydorenko

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSMagentojQueryNginxApacheFreeBSDREST
Отзывы заказчиков
abramitovd
Дмитрий 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Приватно для Игоря Сидоренко - Слайдер
Как всегда отлично. Четко, качественно и в срок. Буду обращаться еще
Дмитрий отличный заказчик: выдает понятные задания и вовремя оплачивает работу. Долго сотрудничаю и буду сотрудничать.
Ответный отзыв
spasgo
Юрий 
55 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$105
10 баллов
13 лет назад
Перевод скрипта и небольшие изменения в коде
Спасибо.Все сделано в лучшем виде,учитывая все пожелания.Доходчиво и наглядно объяснил там, где было непонятно. Однозначно обращусь при необходимости.
Юрий отличный заказчик. Задачи были поставлены четко, оплата произведена вовремя. Данному человеку можно и нужно доверять.
Ответный отзыв
igorjuly
Гари 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
35 отзывов
$30
10 баллов
13 лет назад
Подправить простой скрипт
Сделал за пару часов. Приятно. Хорошее знание php.
Игорь - хороший и честный заказчик. Задача была поставлена хорошо, оплата была произведена сразу после окончания работы.
Ответный отзыв
abramitovd
Дмитрий 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Доработать галерею на JQuery
Очень хороший исполнитель. Подошел к делу очень ответственно и сделал все быстро и качественно. Обязательно буду сотрудничать с Игорем в дальнейшем. Спасибо!
Дмитрий четко сформулировал результат, который он хочет увидеть. Благодаря этому отсутствовали "подводные камни" и недоговоренности. Сделка прошла хорошо, работа была оплачена сразу после сдачи. Надеюсь на длительное сотрудничество в будущем и рекомендую данного человека как отличного заказчика.
Ответный отзыв
Веб-программирование
4 отзыва
$20/час
от $20
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