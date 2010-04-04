Здравствуйте! Имеется сообщество на ning.com Сообщество посвящено Тюнингу как движению, т.е не только автомобили, но и тюнинг велосипедов, мотоциклов, компов, чего только можно. Ориентируемся на: smotra.ru/, ...
Сделать 2-х страничный мини-сайт.
Нужно нарисовать и сверстать небольшой продающий сайт:
Основная страница описания + страница для заказа.
P.S.
Предлагайте цены.
P.P.S.
В случае, если работа будет выполнена качественно, точно и с соблюдением оговоренных сроков,
Вы получите заказы на работу по другим проектам с перспективой долгосрочного сотрудничества.
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