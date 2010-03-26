Требования к дизайну: - полный минимализм - минимум графики (лого и иконки к надписям: комментариям редактировать и тп) - лого рисовать не нужно Всего рисовать одну ...
Шапка сайта - игрушечные танки, солдатики
Есть интернет-магазин http://models-hobby.com. Ему нужно нарисовать шапку по образу и подобию сайта http://diorama.ru т.е. в ТАКОМ ЖЕ стиле
Т.е. с тем же содержанием - едущий игрушечный танк, солдатики, кисти, краски на столе, но танк и солдатики например американские, примерно такие http://www.hobbyforyou.ru/pictures/tovar/bigest/35251.jpg, в общем насчет сюжета объясню :)
Предпочтение художникам, могущим отличить Т-34 от Шермана, и ИС-2 от Тигра
Пишите цену, бюджет имеет значение :) Ссылка на портфолио - обязательно.
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