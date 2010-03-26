Шапка сайта - игрушечные танки, солдатики

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок216 просмотров

Есть интернет-магазин http://models-hobby.com. Ему нужно нарисовать шапку по образу и подобию сайта http://diorama.ru т.е. в ТАКОМ ЖЕ стиле

Т.е. с тем же содержанием - едущий игрушечный танк, солдатики, кисти, краски на столе, но танк и солдатики например американские, примерно такие http://www.hobbyforyou.ru/pictures/tovar/bigest/35251.jpg, в общем насчет сюжета объясню :)

Предпочтение художникам, могущим отличить Т-34 от Шермана, и ИС-2 от Тигра

Пишите цену, бюджет имеет значение :) Ссылка на портфолио - обязательно.

15 лет назад
all-lancer
Алексей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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