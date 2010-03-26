Аналог дизайна

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Закрыт15 заявок233 просмотра

Нужно сделать дизайн в стиле данного сайта - formspring.me/

Только так, чтобы не было похоже, что дизайн тупо украден. Стиль выдержать главное, но чтобы не было копии.

Ваши предложения. Оплата ЯД.

Спасибо.

15 лет назад
smart_s
Михаил 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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