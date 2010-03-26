Тамада, свадьба, юбилей, корпоратив, ведущий… организация праздников. Сделать яркий, веселый дизайн для сайта.
Аналог дизайна
Нужно сделать дизайн в стиле данного сайта - formspring.me/
Только так, чтобы не было похоже, что дизайн тупо украден. Стиль выдержать главное, но чтобы не было копии.
Ваши предложения. Оплата ЯД.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
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