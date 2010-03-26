Нужен дизайн. Минимализм.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт31 заявка340 просмотров

Требования к дизайну:

- полный минимализм

- минимум графики (лого и иконки к надписям: комментариям редактировать и тп)

- лого рисовать не нужно

Всего рисовать одну страницу:

- контент - заголовок, текст, дополнительная информация: комментарии, подробней, теги

- сидебар - заголовок, список с текстом(ссылка жирным и ниже немного текста)

Полный упор на удобство читаемости. Пусто, но привлекательно.

Требования к кандидатам:

- наличие подобных работ в портфолио

- не ломится в личку и в аську.

Пишите цену, сроки до следующего воскресенья. Спешить некуда.

15 лет назад
trueW3C
34 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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