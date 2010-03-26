Нужны дизайн для сайта по перевозкам, движок danneo http://pereedem.kiev.ua/index.php?dn=info&pa=about дизайн простой scc, очень срочно!!!!!!
Нужен дизайн. Минимализм.
Требования к дизайну:
- полный минимализм
- минимум графики (лого и иконки к надписям: комментариям редактировать и тп)
- лого рисовать не нужно
Всего рисовать одну страницу:
- контент - заголовок, текст, дополнительная информация: комментарии, подробней, теги
- сидебар - заголовок, список с текстом(ссылка жирным и ниже немного текста)
Полный упор на удобство читаемости. Пусто, но привлекательно.
Требования к кандидатам:
- наличие подобных работ в портфолио
- не ломится в личку и в аську.
Пишите цену, сроки до следующего воскресенья. Спешить некуда.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать дизайн в стиле данного сайта - formspring.me/ Только так, чтобы не было похоже, что дизайн тупо украден. Стиль выдержать главное, но чтобы не было копии. Ваши предложения. Оплата ЯД. ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Тамада, свадьба, юбилей, корпоратив, ведущий… организация праздников. Сделать яркий, веселый дизайн для сайта.Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте,имеется готовый дизайн,есть исходник,джипег в приложении ,необходимо по нему сделать ряд правок от заказчика,и если будут еще потом правки, то довести до завершения. Правки в приложении,жду Ваших предложений по цене. Нужен ответственный исполнитель,который ...Завершен15 лет назад
Нужен дизайн фотохостинга (а ля fotki.yandex.ru, flickr.com) Нужен общий дизайн (главная и вот перечень внутренних страниц, которые мне нужны на данный момент: 1. страница регистрации (не забываем про правила сайта). ...Закрыт15 лет назад
Необходимо доработать дизайн сайта а именно оформить процсинг по аналогии с сайтом партнером. icq:Icq:637-223-239Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо оформить процесинг интернет магазина по аналогие с картинкой привееденной внизу.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать фирменный стиль + перерисовать дизайн главной страницы сайта под фирменный стильДизайн сайтов20 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно нарисовать и сверстать небольшой продающий сайт: Основная страница описания + страница для заказа. P.S. Предлагайте цены. P.P.S. В случае, если работа будет выполнена качественно, точно ...Завершен15 лет назад
- $200
Требуется разработать дизайн сайта программы (главная + пара простых внутренних). Оплата по факту. Основные моменты: 1. Соответствие теме, указанной в прилагаемом файле. 2. Современный стиль дизайна. Баланс между ...Закрыт15 лет назад