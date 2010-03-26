Дизайн интерфейса зоны управления CMS

Есть файл с описанием возможностей CMS, а также старая панель управления CMS

Нужно нарисовать всевозможные разделы управления CMS - макеты каждой страницы управления в админ панели.

Уважаемые дизайнеры, указывайте ссылку на портфолио именно по разработанным проектам интерфейсов админ панелей, указывайте ориентировочную стоимость из расчета что придется потратить примерно 30 часов плотной работы.

Результатом работы будет несколько PSD файлов. Оплата по вебмани или через систему Weblancer'а