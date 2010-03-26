Дизайн интерфейса зоны управления CMS

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок257 просмотров

Есть файл с описанием возможностей CMS, а также старая панель управления CMS

Нужно нарисовать всевозможные разделы управления CMS - макеты каждой страницы управления в админ панели.

Уважаемые дизайнеры, указывайте ссылку на портфолио именно по разработанным проектам интерфейсов админ панелей, указывайте ориентировочную стоимость из расчета что придется потратить примерно 30 часов плотной работы.

Результатом работы будет несколько PSD файлов. Оплата по вебмани или через систему Weblancer'а

15 лет назад
regado
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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