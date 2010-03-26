Требуется разработать дизайн сайта компании регионального системного интегратор, по сути это просто сайт визитка, один тип страниц, на главной новости плюс несколько разделов на одном уровне.
Дизайн интерфейса зоны управления CMS
Есть файл с описанием возможностей CMS, а также старая панель управления CMS
Нужно нарисовать всевозможные разделы управления CMS - макеты каждой страницы управления в админ панели.
Уважаемые дизайнеры, указывайте ссылку на портфолио именно по разработанным проектам интерфейсов админ панелей, указывайте ориентировочную стоимость из расчета что придется потратить примерно 30 часов плотной работы.
Результатом работы будет несколько PSD файлов. Оплата по вебмани или через систему Weblancer'а
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