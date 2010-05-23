Дизайн для сайта rino4ka.ru

Работал с Жаргалом второй раз — нисколько не жалею. В начале работы предоставил Техническое задание, которое мы обсудили и внесли коррективы. Жаргал всегда был на связи, поэтому работа двигалась быстро. Проблем с оплатой не было — все средства поступили во время, без задержки.