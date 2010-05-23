Дизайн для сайта rino4ka.ru

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен21 заявка353 просмотра

Нужен дизайн для сайта www.rino4ka.ru

Полное описание после выбора исполнителя.

15 лет назад
Jargal
Жаргал 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

senator_sid
Иван 
33 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$70
7 дней
Отличный дизайнер, ответственный подход, креативность мышление. Рекомендую! Сотрудничаю второй раз.
Работал с Жаргалом второй раз — нисколько не жалею. В начале работы предоставил Техническое задание, которое мы обсудили и внесли коррективы. Жаргал всегда был на связи, поэтому работа двигалась быстро. Проблем с оплатой не было — все средства поступили во время, без задержки.

Заявки фрилансеров

senator_sid
Иван 
33 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад

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