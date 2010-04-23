Нужно установить движок и разработать дизайн сайта + установить модули которые я скажу. Только для sir95, остальных просьба не беспокоить.
Дизайн сайта
Конкурс на выбор исполнителя макета главной страницы для интернет-магазина.
Нужно предложить вариант главной страницы, также потом после выбора исполнителя доделать страницу с товаром и с
страницу с товарами.
В конкурсе предлагать только главную страницу сайта.
После выбора исполнителя будут проводиться доработки по дизайну.
Ширина макета: 1024
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $10
Необходимо выбрать подобный этому - http://www.free-lance.ru/users/slidesign/viewproj.php?prjid=493165 бесплатный шаблон оформления и установить на сайт с Danneo CMS.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт15 лет назад
Примеры работ обязательноЗавершен15 лет назад
- $50
Изменить дизайн темы WordPress в соответствии с тематикой сайта (скрин) – логотип, шапка, favicon, меню, футер, иконка rss. Скрин темы приложен.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Здравствуйте Нужно подредактировать дизайн или найти и отредактировать шаблон для сайта знакомств (скрипт Dating Pro) + Для программиста: Прикрутить СМС биллинг (SMSDostup, SMSCoiin или A1) Активация аккаунта отправкой СМС (как ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно скопировать тему под Drupal 6 есть live demo http://osc.template-help.com/drupal_27134/ Цена 200 руб.Завершен15 лет назад
- $500
Есть файл с описанием возможностей CMS, а также старая панель управления CMS Нужно нарисовать всевозможные разделы управления CMS - макеты каждой страницы управления в админ панели. Уважаемые дизайнеры, указывайте ссылку на ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Требуется разработать дизайн сайта компании регионального системного интегратор, по сути это просто сайт визитка, один тип страниц, на главной новости плюс несколько разделов на одном уровне.Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт15 лет назад
Есть интернет-магазин http://models-hobby.com. Ему нужно нарисовать шапку по образу и подобию сайта http://diorama.ru т.е. в ТАКОМ ЖЕ стиле Т.е. с тем же содержанием - едущий игрушечный танк, солдатики, кисти, краски на столе, но танк ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $70
Нужен дизайн для сайта www.rino4ka.ru Полное описание после выбора исполнителя.Завершен15 лет назад