Дизайн сайта

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен41 заявка2443 просмотра
#1$80

Конкурс на выбор исполнителя макета главной страницы для интернет-магазина.

Нужно предложить вариант главной страницы, также потом после выбора исполнителя доделать страницу с товаром и с

страницу с товарами.

В конкурсе предлагать только главную страницу сайта.

После выбора исполнителя будут проводиться доработки по дизайну.

Ширина макета: 1024

15 лет назад
Gallus
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

chujak
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
22 дня назад
15 лет назад
#1
Сергей предложил отличный макет в конкурсе дизайна сайта. Заказчик остался доволен да и хлопот никаких не было. Буду продолжать сотрудничество. Талантливый исполнитель.
Приятно поработали с Евгением. Всё решалось оперативно и без задержек, а тем более внятно объяснялось, что самое главное. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

chujak
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
22 дня назад
15 лет назад
#1